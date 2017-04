Rui Matos conta em entrevista como nasceu a inspiração para seus livros

Em entrevista nesta quarta-feira(12), ao programa Estação da Arte, da radio web do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o jornalista e escritor Rui Matos abre seu coração e confessa seu amor por Cuiabá.

Nascido em Rondonópolis, Rui se diz ‘cuiabano de coração’. Ele conta que ao se emaranhar nos fatos históricos de Mato Grosso que surgiu a inspiração para começar a escrever. A inspiração cresceu e Matos já comemora sua trilogia.

O primeiro livro, “Agnus Dei – No Mar de Água Doce”, diz o jornalista, foi inspirado na história de dona Doninha de Poconé.

“Foi uma personagem que viveu no começo da década de 30 no Município de Poconé, uma mulher que teve expressão política. Ela foi capa de jornal em Mato Grosso durante três anos, teve publicidade nacional. Chegou a influenciar a eleição de Getúlio Vargas no Estado. Uma mulher que foi perseguida, presa e só não foi assassinada como aconteceu com o marido dela, um vaqueiro misterioso que apareceu no Pantanal”, conta.

Na obra, Doninha se apaixona pelo vaqueiro. “Eu me inspirei nessa história de amor para escrever o romance. O livro não tem traços específicos de dona Doninha e o vaqueiro Odário, mas eu pego a história de amor dos dois, o sentimento profundo e a paixão imediata”, explica Rui Matos, que qualifica o livro como um romance histórico regional.

Esse primeiro livro, se lembra Rui, foi lançado em 2015. E lhe rendeu até uma premiação. O jornalista participou de um concurso com 170 inscritos de todo o Estado e foi escolhido entre os 10 selecionados, recebendo a premiação de livro revelação. “Foi uma grata surpresa e é um desafio que deve ser continuado. Também serve para estimular outros jornalistas que têm certa vivência e também habilidade com a literatura, podendo transformar histórias bonitas em livros”.

O segundo livro da trilogia é vivenciado em São João Del Rei e tem como título “Chamado ao Pecado”. “É o avesso do primeiro livro que é politicamente correto”, explica Rui.

Sobre o terceiro livro, o escritor explica que é uma história com personagem, (o neto do filho do vaqueiro que nasceu no primeiro livro). O autor conta que esse personagem volta para fechar a história no Pantanal e encontra um local degradado, totalmente diferente do Pantanal romântico, cheio de lixo.

“Essa história vai se chamar “Ribeirinho de Rio Seco”. A ciência mostra que o futuro será assim, se a gente não cuidar. Vou explorar essa questão ambiental no terceiro livro na forma de romance. Quero mostrar a tragédia de uma maneira bonita”, explicou o escritor.