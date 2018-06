Roubo a caixa eletrônico termina em tiroteio na zona norte do Rio

Várias pessoas ficaram no meio de um tiroteio entre policiais e criminosos durante um roubo de caixa eletrônico no bairro do Cachambi, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Os bandidos chegaram à agência do Banco do Brasil, na avenida Dom Hélder Câmara, na madrugada de hoje (16).

Antes de explodir os caixas eletrônicos, eles renderam pessoas que estavam nas proximidades. Policiais militares foram chamados e houve um intenso tiroteio com os criminosos. Não há informações de feridos.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos conseguiram fugir. Buscas foram feitas na região depois dos confrontos, mas ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil do Méier (23ª DP).

Fonte: Agência Brasil