Roteiro da 1ª radionovela brasileira ganha certificação da Unesco

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é uma das dez instituições que tiveram aprovada a inscrição de um bem arquivístico no Registro Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco (MoW). A empresa concorreu ao Edital 2018 do MoW com o conjunto de roteiros da primeira radionovela produzida no país, “Em busca da felicidade”, transmitida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro entre os anos de 1941 e 1943.

A reunião para aprovação das candidaturas ocorreu nesta semana, no Arquivo Nacional, no Rio. A EBC concorreu com outras 28 instituições. O resultado foi anunciado hoje (19).

Na avaliação da gerente de Acervo da EBC, Maria Carnavale, a inclusão no Programa MoW da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) é inédita para o acervo da empresa e reforça seu potencial, porque “agora, o acervo está com um certificado que garante sua preservação, porque é um bem para o mundo. Saiu das paredes da EBC e foi para o mundo. A certificação revela isso”, afirmou a gerente, em entrevista à Agência Brasil.

Memória cultural e social

No edital do MoW são eleitos arquivos que devem ser preservados porque são importantes para a construção de uma memória cultural e social. O Programa MoW da Unesco foi iniciado na década de 1990. “É a nossa primeira certificação. A gente está superfeliz. É um marco, e nos inspira para que possamos trabalhar e conquistar novas certificações, explorando mais e mais o nosso acervo”.

A pesquisa para seleção do arquivo que iria concorrer em julho passado ao Edital 2018 do Mow foi feita por Thiago Monteiro de Barros Guimarães e Indiara Góes, da Gerência de Rádio e TV da EBC, auxiliados pela arquivista Mirian dos Santos da Conceição. Juntos, eles construíram a defesa justificativa do projeto, destacou Maria Carnevale. “Foi o primeiro passo. É nossa primeira tentativa e logo de cara conseguimos a certificação. Então, é uma felicidade só”.

As imagens dos roteiros originais que foram apresentadas no edital da Unesco foram registradas pela repórter fotográfica da Agência Brasil, Tania Rego.

A gerente de Acervo da EBC disse que o próximo passo é começar a trabalhar para escolha de um novo arquivo para participar do Edital 2019 do MoW. “Agora, vai virar uma prática. Este ano foi a nossa estreia, com um resultado fantástico. Agora, vamos dar continuidade a esse trabalho”, disse Maria Carnevale.

Fonte: Agência Brasil