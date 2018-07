Roseann Kennedy entrevista nesta 2ª ator e diretor Alexandre Borges

Em entrevista ao programa Conversa com Roseann Kennedy, da TV Brasil, que vai ao ar nesta segunda-feira (02/07), às 21h45, o ator Alexandre Borges fala sobre sua carreira de diretor teatral e revela: “Eu procuro fazer uma coisa que tem a ver com o meu tempo, com o que a gente tá vivendo agora. Procuro trazer toda a minha criatividade para trazer uma coisa nova. Mas acho que a prioridade é o ator estar se sentindo bem fazendo aquilo”.

Ator e diretor teatral, Alexandre Borges tem 33 anos de carreira. Atualmente está em cartaz no teatro Augusta, em São Paulo, onde dirige o espetáculo “Palhaços” com Fioravante Almeida e o eterno Trapalhão Dedé Santana.

A peça “Palhaços”, escrita em 1974 pelo paulista Timochenko Wehbi, conta a história de um bufão que se encontra com um fã em seu camarim. A partir daí, ambos começam a refletir sobre a vida. “É uma peça que toca em coisas fortes”, define o diretor.

Segundo ele, a montagem traz discussões profundas mescladas de humor e drama. “Às vezes o ator, o palhaço, perdeu uma mãe, tá sem dinheiro, tá com dor de dente, não tem onde morar, não tem o que comer, não sabe o que vai ser da vida, o que vai ser do futuro, mas tá ali no palco, no picadeiro, todo dia, alegrando as pessoas, fazendo seu número”.

Borges também não poupa elogios à interpretação de Dedé Santana. Diz que o octagenário surpreende na interpretação. “É um ator completo, de 81 anos, que canta, dança, sapateia, e tem um pique enorme, uma energia maravilhosa. Uma dramaticidade de vida, um cara vivido intensamente.”

Vencedor do Prêmio Aplauso Brasil de Teatro pela Direção da peça “Muro de Arrimo”, Alexandre Borges já participou de mais de 40 novelas e atuou em mais de 30 filmes, mas diz que se sente mesmo à vontade fazendo comédia. Prova disso, foram os papéis que fez na TV, como Cadinho, um marido infiel casado com três mulheres na novela Avenida Brasil e também no cinema, onde interpretou o quarentão Cláudio no filme “Gatão de meia idade”. “Eu sempre gostei de humor. Eu sou filho de pais separados e a televisão sempre foi a minha babá eletrônica.”

O ator diz que os ídolos de sua infância, como Jerry Lewis, Charlie Chaplin, o gordo e o magro, Oscarito, Grande Otelo, os trapalhões, Jô Soares e Chico Anysio, lhe serviram de inspiração na carreira. “Vem um pouco da minha essência, da minha personalidade essa coisa da comédia. Me sinto à vontade fazendo comédia. É difícil, mas me sinto bem fazendo”. E complementa: “Acho que o humor, às vezes, está no patético.”

Transitando bem entre a comédia e a poesia, Alexandre fala de seus projetos para o futuro e diz que realiza há quase sete anos o “Poema Bar”, um sarau com leituras dramatizadas de poemas de Vinicius de Moraes e Fernando Pessoa. O espetáculo aclamado no Brasil, Portugal, Alemanha e França é acompanhado pelo pianista português João Vasco e pelas cantoras Sofia Vitória e Mariana de Moraes, neta de Vinicius de Moraes.

O artista que atualmente interpreta o rei Otávio na novela global “Deus salve o Rei”, revela que tem outros projetos na telinha para o início de 2019, quando participará das gravações de Verão 90º, com a direção de Jorge Fernando.

Fonte: Agência Brasil