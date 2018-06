Rosa ou branco? Vestido de Juliana Paes gera dúvidas e seguidores criticam atriz

Juliana Paes

Juliana Paes foi uma das convidadas do casamento de Isis Valverde e do modelo André Resende, no último domingo (10). Porém, o vestido da atriz causou uma baita polêmica no Instagram.

Ao posar com o look esvoaçante, Juliana recebeu muitas críticas por conta da cor escolhida para ocasião. Muitos acharam que o vestido era branco, cor destinada apenas para a noiva, geralmente.

Juliana Paes ao lado de Luiza Brunet e amiga

“E pode ir no casamento de branco?”, questionou uma fã. “Adoro a Juliana! Mas acho que errou na cor do vestido, pela ocasião que era”, disse outro. “Linda, mas foi de noiva, né?”, afirmou mais uma.

“Gente, é rosinha”, rebateu uma outra jovem. “É rosa”, completou outra.

“Não é branco! É meio rosa. E o vestido está lindo”, disse um fã-clube. Juliana, então, decidiu acabar com a polêmica. “Sim! Rosinha! A pedido da noiva”, afirmou.

Fonte: Vírgula UOL