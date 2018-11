Roqueiros da Blackberry Smoke vêm pela 1ª vez ao Brasil

(Foto: Rob Blackham/ divulgação) Blackberry Smoke

Tire a jaqueta de couro do armário, solte os cabelos longos e deixe a barba crescer, pois em maio de 2019 você terá um encontro com a banda norte-americana Blackberry Smoke, que vem ao Brasil pela 1ª vez para dois shows incríveis.

As apresentações do grupo formado por Charlie Starr, Paul Jackson, Brandon Still, Brit Turner e Richard Turner acontecem dia 9 de maio na Ópera de Arame, em Cuririba e 11 no Tropical Butantã, em São Paulo.

Apontada hoje como um dos principais expoentes do gênero conhecido como southern rock, a Blackberry Smoke ganhou admiração do público e da crítica com apresentações feitas em grandes festivais pelo mundo. O grupo também abriu seis shows da turnê Last of the Street Survivors Farewell Tour, da lendária Lynyrd Skynyrd.

A venda de ingressos para os shows começa nesta segunda, 26, e podem ser adquiridos pelo site eventim.com.br.

