Rondonópolis será sede da 11ª edição da Caravana da Transformação

O município de Rondonópolis (212 km de Cuiabá) está confirmado como cidade-sede da próxima Caravana da Transformação, a 11ª realizada pelo Governo de Mato Grosso. O evento acontecerá entre os dias 3 e 17 de dezembro, com local ainda a ser definido.

As consultas e exames oftalmológicos serão realizados de 3 a 10 de dezembro. Já as cirurgias agendadas acontecem de 4 a 17 de dezembro. Os atendimentos de Cidadania, em que mais de 60 serviços são oferecidos, serão nos dias 7, 8 e 9 de dezembro.

Além de Rondonópolis, outros 18 municípios serão beneficiados com a iniciativa, sendo eles: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

Nesta semana, o secretário de Estado do Gabinete de Governo e coordenador-geral da Caravana, José Arlindo de Oliveira, esteve em Rondonópolis junto com outros membros da coordenação executiva. Na oportunidade, o prefeito da cidade, Zé Carlos do Pátio, mostrou contentamento em receber a iniciativa, já que durante o evento Rondonópolis completa 64 anos de fundação.

“Este foi um desejo manifestado pelo governador Pedro Taques de prestigiar Rondonópolis durante o aniversário da cidade. Sabemos que é um local onde teremos uma demanda grande de atendimentos e por isso aumentamos a quantidade de dias da Caravana, de 11 para 15 dias”, explicou José Arlindo de Oliveira.

Nos próximos dias, a coordenação de Saúde da Caravana deve se reunir com secretários, técnicos e reguladores de saúde dos municípios beneficiados para então dar início ao agendamento dos pacientes que serão atendidos pela Oftalmologia. Os atendimentos são oferecidos para pessoas acima dos 55 anos em caso de catarata ou acima dos 30 em caso de pterígio grau II.