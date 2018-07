Ronaldo dá rolê de patinete por Moscou às vésperas do jogo contra Bélgica

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia maisDurante jogo com Colômbia, torcedores ingleses se envolvem em …Torcida Brasil recebe Diogo Nogueira e Péricles na Expo Barra …

Em véspera de jogo do Brasil contra a Bélgica na Copa do Mundo, o ex-craque e narrador esportivo Ronaldo aproveitou o dia de folga para dar um rolê de patinete pelas ruas de Moscou.

Pelo Instagram, o Fenômeno registrou o passeio e escreveu: “Uma vota por Moscou! Essa cidade está demais!”.

Durante sua estadia na Rússia, Ronaldo já se encontrou com o presidente Vladimir Putin em uma festa do futebol para crianças, passeou com a namorada Celina Locks, visitou a Seleção Brasileira durante o treino para dar uma força e claro, participou da cerimônia de abertura do Mundial.

Confira:

Ronaldo e Celina Locks:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Celina Locks

E essa é a gata das perucas coloridas que conquistou o Fenômeno

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Até pra Nova York o craque já viajou, para acompanhar o trampo da amada

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Eles fazem praticamente tudo juntos, desde acompanhar a final da NBA em Miami…

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

…até curtir o marzão de Ibiza, porque né, eles são it couple

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

E quem é que tem um jantar de três meses de aniversário tão fino como esses dois? Certeza que a sua última comemoração foi na praça de alimentação do shopping, pode falar a real!

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

A mãe do Ronaldo (sim, é essa XÓVEM de azul) já disse que aprova o romance dos dois e é super bff da Celina

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Casal mais hipster do Burning Man: sim ou com certeza?

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Além de ver as mesmas séries, eles curtem andar de bike à noite. Derretemos de tanto amor

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Podia ser a Vila Madalena, mas aqui o it couple tava dando um rolêzinho por Berlim… Beijos!

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

“Mas Celina, você não é muita areia para o caminhão do Ronaldo?”. Nah, ela nem se importa com esse papo furado e diz que é perdidamente apaixonada pelo Ronas. Fofa!

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

UFC também tá na lista de programas favoritos dos dois. Gracinha, né?

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Ta curtindo o novo estilinho do Fenômeno? Certeza que é influência da Celina!

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Aqui um resuminho das últimas férias em Ibiza do it couple, que teve a presença dos filhotes do Ronaldo também. Celina é madrasta do bem SIM!

Créditos: Instagram

Celina Locks

E essa é a gata das perucas coloridas que conquistou o Fenômeno

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Até pra Nova York o craque já viajou, para acompanhar o trampo da amada

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Eles fazem praticamente tudo juntos, desde acompanhar a final da NBA em Miami…

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

…até curtir o marzão de Ibiza, porque né, eles são it couple

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

E quem é que tem um jantar de três meses de aniversário tão fino como esses dois? Certeza que a sua última comemoração foi na praça de alimentação do shopping, pode falar a real!

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

A mãe do Ronaldo (sim, é essa XÓVEM de azul) já disse que aprova o romance dos dois e é super bff da Celina

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Casal mais hipster do Burning Man: sim ou com certeza?

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Além de ver as mesmas séries, eles curtem andar de bike à noite. Derretemos de tanto amor

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Podia ser a Vila Madalena, mas aqui o it couple tava dando um rolêzinho por Berlim… Beijos!

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

“Mas Celina, você não é muita areia para o caminhão do Ronaldo?”. Nah, ela nem se importa com esse papo furado e diz que é perdidamente apaixonada pelo Ronas. Fofa!

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

UFC também tá na lista de programas favoritos dos dois. Gracinha, né?

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Ta curtindo o novo estilinho do Fenômeno? Certeza que é influência da Celina!

Créditos: Instagram

Celina Locks e Ronaldo

Aqui um resuminho das últimas férias em Ibiza do it couple, que teve a presença dos filhotes do Ronaldo também. Celina é madrasta do bem SIM!

Créditos: Instagram

Mais galerias

Maradona

Solimões, melhor pai

Marina Ruy Barbosa comemora aniversário

Mais galerias

Maradona

Solimões, melhor pai

Marina Ruy Barbosa comemora aniversário

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1014255’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL