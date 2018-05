Ronaldinho Gaúcho vai se casar com duas mulheres?

Tá, você também ouviu o boato de que Ronaldinho Gaúcho ia se casar com duas mulheres?

A informação foi veiculada pelo colunista Léo Dias, em seu programa Fofocalizando, do SBT. Ele afirmou que o ex-jogador de futebol estaria com esse casamento, digamos, duplo marcado para agosto, próximo ao aniversário de Priscilla Coelho e Beatriz Souza, as duas “noivas”. Dias ainda afirmou que a decisão havia causado discórdia na família de Ronaldinho e que sua irmão, Deise Moreira, não iria à celebração por ser contra.

Em entrevista ao programa É Gol, do SporTV, contudo, o antigo craque fez questão de desmentir o que Léo Dias disse. “É a maior mentira. Falaram isso, mas é mentira. O mundo todo está me ligando. Não vou casar não”, ele desabafou.

Então tá, né?

Fonte: Vírgula UOL