Wesley Safadão colocou no ar nesta sexta-feira, 13, a música Romance com Safadeza, sua parceria com Anitta. O vídeo da música, também divulgado hoje, foi gravado no mês passado em Recife. Esta é a segunda vez que a dupla colabora. Eles também dividem os vocais em “Você partiu meu coração”, que conta aqui com Nego do Borel. Assista:

Fonte: Vírgula UOL