Rogério Flausino e Dani Vellocet cantam o lado bom da vida em clipe

(Foto: divulgação) Dani Vellocet e Rogério Flausino

Leia maisAs Bahias e A Cozinha Mineira encerram turnê do álbum ‘Bixa’ com …Taylor Swift usa tecnologia de reconhecimento facial para se …

Em 2017, Rogério Flausino, da banda Jota Quest, conheceu a cantora Dani Vellocet em um projeto do Rock in Rio e se apaixonou na hora pelo seu trabalho, em especial pela composição Lado Bom. Logo, o cantor mineiro quis fazer parte da canção inserindo a sua voz tão conhecida nas rádios. Parceria essa que resultou no clipe de Lado Bom, lançado nesta quinta, 13.

Dirigido por Ivy Abujamra, o vídeo mostra a sintonia entre Dani e Rogério no estúdio e busca em sua mensagem exaltar o amor acima de tudo: seja entre amigos, parentes ou casais. Entre tantas demonstrações de afeto mostradas, cenas do casamento de Dani são exibidas, assim como momentos da apresentadora Astrid Fontenelle e seu filho Gabriel, que fazem uma participação mais que especial e carinhosa.

“A ideia é tirar o julgamento dos olhos e enxergar apenas o amor”, diz Dani sobre a música, que tem o verso sincero e encorajador: “Se ficarmos de mãos dadas nunca iremos nos perder”.

Lado Bom é o quarto clipe a sair do disco Amores, lançado esse ano. Confira abaixo que é só love <3

Fonte: Vírgula UOL