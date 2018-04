Rodrigo Santoro vive homem doente em clipe ‘Oceans, de Alok. Marina Ruy Barbosa é a amante

(Foto: reprodução/ Facebook) Cena de ‘Oceans’

Estreou neste domingo, 29, no programa Fantástico, da Rede Globo, o clipe Oceans, de Alok, com participação de Rodrigo Santoro, Marina Ruy Barbosa, Maria Manoella e Genésio de Barros.

No vídeo de aproximadamente 9 minutos, Santoro vive um pai de família que começa a repensar na vida e agir de forma diferente após saber que está doente. Marina faz a amante de Santoro e Manoella interpreta a esposa.

O roteiro é inspirado na história de uma fã de Alok, que morreu de câncer aos 12 anos de idade antes de realizar o sonho de conhecer o mar. É a primeira vez que Rodrigo Santoro e Marina Ruy Barbosa atuam em um clipe.

‘Oceans’ é cantada por Zeeba e IRO. Assista abaixo:

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Bastidores do clipe 'Oceans', do Alok

Créditos: Reprodução/ Facebook

Fonte: Vírgula UOL