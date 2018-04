Rodrigo Santoro e Marina Ruy Barbosa trocam elogios após gravação de clipe de Alok

Atores trabalharam juntos na última semana em São Paulo

Os atores Marina Ruy Barbosa e Rodrigo Santoro trocaram elogios após trabalho no clipe Ocean, do DJ Alok. Marina compartilhou uma imagem no Instagram com prévia da produção e escreveu: “na foto pra vocês um clique com o querido Rodrigo Santoro”. Ela recebeu de volta um agradecimento do ator: “prazer em trabalhar contigo”, comentou Santoro na rede social.

Leia maisLollapalooza 2018: Red Hot Chili Peppers joga com hits e Alok com …Parças! Alok posa com Neymar em aniversário do jogador

O clipe foi gravado no início da semana em São Paulo e será lançado no final do mês, segundo o site Pure People. Parte da verba arrecadada com o clipe será destinada a instituições que cuidam de crianças e jovens com câncer no Brasil.

O Instagram de Alok

Créditos: reprodução/Instagram @alok

Fonte: Vírgula UOL