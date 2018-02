Rodrigo Maia acompanha desfile na Sapucaí ao lado do vice-prefeito do Rio

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acompanhou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial das escolas do Rio, no Sambódromo. Ele contou à Agência Brasil que além do espetáculo em si, o carnaval também é um momento para ouvir as críticas à política no país. “Acho que o carnaval também é isso. É alegria, é cultura, mas é também crítica e a crítica que está sendo feita aqui é muito boa para que a gente possa refletir e melhorar as nossas atitudes na política”, disse.

"A gente vive em uma democracia, com liberdade de expressão. Quando alguém critica a política, o Poder Executivo, o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário, qualquer um deles tem que avaliar o porquê da crítica e ter respostas ou mudanças”, disse Maia.

O vice-prefeito do Rio, Fernando MacDowell, também foi à Marques de Sapucaí para acompanhar o segundo dia de apresentações das escolas e, como engenheiro se disse impressionado com os carros alegóricos. “Tanto na música, como no trabalho enorme e monumental que vi hoje. É impressionante”, disse.

O vice-prefeito estava acompanhado do filho e demonstrou preferência pelo desfile da Imperatriz Leopoldinense que teve como enredo os 200 anos do Museu Nacional: “A Imperatriz foi a melhor”, disse MacDowell, antes mesmo do final do desfile.

O prefeito Marcelo Crivella está em viagem a países da Europa e volta na quinta-feira (15), depois de passar pela Alemanha, Áustria e Suécia. “É só para aproveitar esta folguinha do Carnaval para buscar uma coisa que o Rio está precisando. É claro que o Rio de Janeiro tem a Guarda Municipal, tem a Polícia Militar, tem a Força Nacional de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal todos são muito importante, mas precisamos também de tecnologia e trazer coisas boas para melhorar a segurança do Rio. Muito obrigado. Valeu”, disse em vídeo publicado em rede social.

Fonte: Agência Brasil