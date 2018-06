Rodoviários do Rio votam nesta tarde nova proposta em assembleia

Os rodoviários em greve no Rio de Janeiro decidem, em assembleia agora à tarde, se aceitam uma nova proposta apresentada pelas empresas de ônibus, após mediação da Prefeitura do Rio de Janeiro. A paralisação da categoria, que começou hoje (11) é por tempo indeterminado, e afetou a rotina dos cariocas que, desde cedo, lotam pontos de ônibus e esperam mais tempo do que o normal para se deslocar pela cidade.

Os rodoviários decretaram a greve após dois anos sem aumento. Eles pedem porque 10% de reajuste, e as empresas ofereceram, inicilamente, 4% – 2% em junho e 2% em novembro.

Diante do impasse, a prefeitura convocou uma reunião de emergência com os dois lados, e o resultado foi uma proposta intermediária, em que os rodoviários receberiam reajuste de 3,5% em junho e 3,5% em novembro, além do aumento de 50% na cesta básica e a manutenção de todas as cláusulas do acordo coletivo.

Caso a proposta seja aprovada, a greve deve terminar.

O presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro, Sebastião José, que participou da reunião na sede da prefeitura, disse que a proposta não é boa, mas é razoável. “Diante do cenário político e econômico e da crise, nos parece uma proposta razoável. Mas não é boa.”

Fonte: Agência Brasil