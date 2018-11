Rock in Rio Cards esgotam em menos de duas horas

(Foto: divulgação/ Rock in Rio)

Os Rock in Rio Cards, ingressos que garantem a entrada no Rock in Rio antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações, já estão esgotados. A venda começou às 19h desta segunda, 12, e acabou em 1h58 após o início, informa assessoria do evento. Ao todo, foram vendidos 198 mil ingressos.

Os fãs que adquiriram o Rock in Rio Card poderão escolher em qual data do festival pretendem usá-lo. A seleção do dia poderá ser feita entre os meses de fevereiro e abril de 2019.

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock (Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro). Por enquanto os artistas confirmados são Seal, P!nk, Black Eyed Peas e Anitta ,além de Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso. Os grupos de heavy metal Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura também estão no lineup.

Para quem não conseguiu comprar, a organização do Rock in Rio reforça que a venda oficial de ingressos começará na primeira quinzena de abril de 2019 pelo site ingresso.com.

É sucesso que chama?



Fonte: Vírgula UOL