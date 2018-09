Rock in Rio anuncia primeiras atrações com Iron Maiden

Iron Maiden por John McMurtrie

Leia mais’Hashtags são muito poderosas’, diz Jared Leto sobre #EleNãoPrograme-se! Rock in Rio divulga datas da edição 2019

Trinta e três anos depois, com o Iron Maiden como headliner, os alemães do Scorpions, os americanos do Megadeth e os brasileiros do Sepultura, o Rock in Rio promete mais uma noite memorável, no dia 4 de outubro.

Estes anúncios marcam o início da contagem regressiva de um ano para o Rock in Rio 2019, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca (Parque Olímpico — Av. Salvador Allende, s/n).

Para Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, anunciar toda a programação para o Palco Mundo na noite de metal é uma maneira de homenagear essa comunidade de metal, que em 2017, não foi representada. “Para a edição de 2019, começamos nosso booking com o foco neste público, porque eles fazem parte da alma do Rock in Rio quando invadem a Cidade do Rock de preto. Anunciar todas as atrações como este anúncio é como dar um presente para eles”, afirma Medina lembrando que “a reunião destes ícones da música em uma única noite será outro momento histórico que o Rock in Rio proporcionará para quem vai nos visitar. É como assistir a um filme e relembrar uma história que começou com eles há 33 anos”, comenta.

O Iron Maiden foi uma das primeiras atrações já anunciadas ao Rock in Rio, tocando na noite de abertura da lendária edição de 1985, em 11 de janeiro. Outras performances inesquecíveis na Cidade do Rock se seguiram quando foram headliner nas edições de 2001 e 2013, quando os 90 mil ingressos foram vendidos em poucas horas. Em outubro de 2019, os britânicos tocam no festival pela quarta vez e vão apresentar o show da sua última turnê Legacy Of The Beast, que está sendo saudada pelos fãs e pela mídia como o show mais extravagante e visualmente impressionante da carreira da banda com um repertório de sucessos de décadas e favoritos dos fãs, incluindo algumas músicas não tocadas ao vivo por muitos anos.

Iron Maiden é uma instituição. Ao longo de 43 anos, eles passaram a incorporar um espírito de independência criativa destemida e dedicação feroz aos seus fãs, o que lhes rendeu seguidores que abrangem todas as culturas, gerações e fusos horários. Com mais de 2.000 performances ao vivo, dezenas de milhões de fãs e 16 álbuns de estúdio,Iron Maiden é uma das bandas de rock mais influentes e reverenciadas de todos os tempos.

Outra atração neste dia para relembrar e que coincidentemente marcou a história do maior festival de música e entretenimento do mundo, a banda Scorpions também estave lá em 1985, nos dias 15 e 19 de janeiro, e agora eles estão de volta para sua segunda apresentação no Rock in Rio como “special guests”.

Dos cinco integrantes, o vocalista Klaus Meine e os guitarristas Rudolf Schenker e Matthias Jabs irão reviver a emoção de um grande público cantando seus maiores sucessos como “Wind of Change”, “Rock You Like a Hurricane” e “The Zoo”. Desde 1965, a banda de hard rock já gravou 19 álbuns de estúdio e vendeu cerca de 160 milhões de cópias em mais de 50 anos e eles ainda têm uma agenda muito ocupada. Em seu currículo, eles têm diversos prêmios, entre eles na categoria Lendas do Rock, no World Music Awards.

Já o Megadeth se apresentou no Rock in Rio II, em 1991, e nesta oitava edição no Brasil, os americanos trazem um carioca entre seus integrantes: o guitarrista Kiko Loureiro, ex-Angra, que ingressou na banda de thrash metal em 2015. O convite veio do vocalista Dave Mustaine, que fundou o Megadeth em 1983. Para esta edição, o Megadeth fará a Dystopia World Tour, que já passou por vários países. Em seus 34 anos de atividade, o Megadeth foi indicado para 12 Grammys e ganhou em 2017 com a música “Dystopia” na categoria Best Metal Performance. Eles prometem trazer vários sucessos para a Cidade do Rock como o clássico “Symphony of Destruction”.

Abrindo a noite do Palco Mundo, a banda que colocou o Brasil no mapa mundial de Heavy Metal e com extensa carreira internacional, o Sepultura volta ao Palco Mundo reforçando sua longa parceria com os palcos do evento. Presentes em diversas edições do festival, começando pelo Brasil em 1991, assim como nas edições em Lisboa e Las Vegas, o Sepultura, mais uma vez, celebra a noite do metal com os amantes do gênero. Seu mais recente álbum, Machine Messiah, foi lançado em 2017 e alcançou suas melhores posições na Suíça, Alemanha, Áustria, Bélgica e Portugal, sua carreira traduz a excelência de seu trabalho, que começou em 1984, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A banda já ultrapassou os 20 milhões de álbuns vendidos.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Mais galerias

Marcelo Nova e Raul Seixas

Bruno Martini no Tomorrowland

Kiss

Mais galerias

Marcelo Nova e Raul Seixas

Bruno Martini no Tomorrowland

Kiss

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284245’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL