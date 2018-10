Rock in Rio anuncia Muse, Imagine Dragons e Nickelback para edição 2019

(Foto: divulgação) Muse

Nesta noite de terça, 30, o Rock in Rio anunciou mais três nomes para a edição de 2019: os britânicos Muse, os norte-americanos Imagine Dragons e os canadenses Nickelback. Os grupos se juntam aos brasileiros Os Paralamas do Sucesso, que já tinha sido divulgado, e se apresentam em 6 de outubro, no dia dedicado ao rock no festival.

Outros artistas confirmados até o momento são P!nk, Black Eyed Peas e Anitta. E os grupos de heavy metal Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura.

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock (Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro). A venda do Rock in Rio Card está marcada para o dia 12 de novembro pelo site ingresso.com.

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Shows internacionais do 2º semestre

