Rock in Rio 2019: Seal é primeira atração confirmada para o Palco Sunset

Dono de um timbre de voz inconfundível e um repertório muito conhecido do público brasileiro, Seal voltará ao país para se apresentar no Rock in Rio 2019. O cantor que mistura soul e R&B é a primeira atração confirmada para o Palco Sunset do festival.

Com 30 anos de carreira, 30 milhões de discos vendidos e três prêmios Grammy recebidos, Seal vem ao país apresentar músicas de seu mais recente álbum, Standards, de 2017, e cantar aqueles hits gostosos que não saem da nossa cabeça nunca, como Crazy e Kiss From a Rose.

Vale ressaltar que Seal foi uma das atrações do Palco Mundo no Rock in Rio de 2015. Dessa vez tocará no palco menor do festival.

Outros artistas confirmados até o momento para a edição de 2019 são P!nk, Black Eyed Peas e Anitta ,além de Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso. Os grupos de heavy metal Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura também estão no lineup.

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock (Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro). A venda do Rock in Rio Card está marcada para o dia 12 de novembro pelo site ingresso.com.

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

