Rock in Rio 2017: o que esperar do show de Lady Gaga após Coachella

Prévia da turnê mundial que começa em agosto, no primeiro dos dois shows que fará em Indio durante o festival Coachella, Lady Gaga deu algumas pistas reais sobre o que podemos esperar do show dela no Rock in Rio, no dia 15 de setembro.

Primeira mulher em uma década a aparecer no topo da programação do festival, um dos mais importantes e lucrativos da indústria cultural, Lady Gaga foi a hadliner mais destacada do festival, superando Radiohead e Kendrick Lamar, segundo avaliação do jornal inglês Guardian.

A apresentação da Mãe Monstro teve ainda uma inédita, The Cure, canção de amor com pegada R&B. O festival de três dias volta a ocorrer no fim de semana, com line-up idêntico ao da semana passada. Lady Gaga ao festival no deserto no sábado (22).

Fonte: Vírgula UOL