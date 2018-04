Roberto Carlos faz 77 anos: veja 20 curiosidades sobre o Rei

(Foto: divulgação) Roberto Carlos

Roberto Carlos completa 77 anos nesta quinta, 19. De fenômeno do “iê iê iê”, nos anos 1960, a maior nome do showbizz brasileiro desde os anos 70, o ídolo tem mantido a sua majestade de forma impassível.

Quem consegue se manter no topo por tanto tempo? Fazendo tudo sempre igual, ele é sempre genial. Como uma piada repetida que faz rir como se estivesse sendo contada pela primeira vez.

Roberto é como se fosse alguém da família. Sem perceber, você descobre que conhece todas as letras de músicas e chora de alegria ao se deparar com as memórias afetivas que surgem.

Para celebrar essa data especial, coletamos 20 curiosidades sobre o Rei que provavelmente você não sabia. Ou será que sabia? Confira:

Bob Nelson

Bob Nelson foi a primeira inspiração do pequeno Roberto. Ele lembra que começou a imitá-lo aos 9 anos.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

A primeira gravação foi um compacto com 78 rpm que saiu em 1959 com as músicas João e Maria e Fora do Tom.

Créditos: Divulgação

Louco por Você

Louco por Você, primeiro LP, saiu em 1961. É uma relíquia disputada por colecionadores.

Créditos: Divulgação

Carlos Imperial

Carlos Imperial ajudou Roberto no começo da carreira, inclusive tendo produzido o disco de estreia do Rei.

Créditos: Divulgação

Chacrinha

Responsável pelo apelido de “Rei”, Chacrinha coroou Roberto de verdade em 1966, em seu programa.

Créditos: Divulgação

Roberto e Wanderléa

Wanderléa e Roberto Carlos foram namorados antes da Jovem Guarda.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Todo mundo tinha apelido na Jovem Guarda: Roberto era O Brasa; Erasmo Carlos, Tremendão; Wanderléa, Ternurinha; Wanderley Cardoso era o Bom Rapaz; Rosemary, Fada; Martinha, Queijinho de Minas.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos, 1972

Desde a década de 70, ele lança um disco por ano. Apenas em 1999, impactado pela morte de Maria Rita, o ídolo não lançou um disco de inéditas.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Com 100 milhões de álbuns vendidos, ele é o brasileiro que mais vendeu discos no mundo.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos, San Remo, 68

Em 68, se tornou o primeiro não italiano a vencer o Festival de São Remo.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Ele gravou 12 músicas em inglês, 61 em italiano, 4 em francês, 244 em espanhol e quase 400 em português.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Algumas manias decorrentes do Transtorno Obsessivo Compulsivo, ele adora branco e azul e odeia preto e roxo. Também evita dizer palavras como “mal”, “azar” e “inferno”, além do número 13.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Muitas músicas foram inspiradas em pessoas reais: para Myriam Rios fez: A Atriz e Eu Preciso de Você.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Para Nice, ex-mulher, dedicou Amada Amante, Como é Grande o Meu Amor Por Você e Sua Estupidez.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Maria Rita inspirou: Amor Sem Limite, O Grande Amor da Minha Vida, Pra Sempre e Eu Te Amo Tanto.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos, 79

Já Lady Laura, de 76, homenageia a mãe do astro.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

O pai também foi lembrado, com Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, de 79.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Traumas e O Divã tratam do acidente em que perdeu a perna.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

O ano só acaba depois disso

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

O especial de fim de ano começou a ir ao ar em 74.

Créditos: Divulgação

Roberto Carlos

Roberto Carlos

Créditos: Divulgação

