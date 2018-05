Robert Downey Jr. ganhou US$ 8 milhões por cena de oito minutos

Robert Downey Jr.

Leia maisEmicida lembra racismo sofrido nos tempos de escola e reflete …Nos EUA, Fátima Bernardes recebe prêmio por 30 anos de …

Robert Downey Jr. pode ter aparecido por apenas oito minutos em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, mas o retorno financeiro foi grande!

Segundo a revista Variety, o astro recebeu US$ 1 milhão por cada minuto em cena, ou seja, US$ 8 milhões!

Ah, e tem mais! Em Capitão América: Guerra Civil, Robert Downey Jr. teria embolsado nada menos do que US$ 40 milhões pelo papel de coadjuvante. Tá bom, né?!

Fonte: Vírgula UOL