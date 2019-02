Rio vai distribuir pulseiras para identificar crianças no carnaval

Guardas municipais e voluntários da Fundação da Infância e Adolescência (FIA) vão distribuir 390 mil pulseiras de identificação para crianças e adolescentes durante o carnaval do Rio de Janeiro, que começa no próximo diz 2 de março. A ação é uma iniciativa da FIA, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

As pulseiras serão distribuídas em pontos estratégicos da cidade, como a Central do Brasil, a Rodoviária Novo Rio, estações de metrô e também nas praias, blocos e na Marquês de Sapucaí. A secretária de Desenvolvimento Social, Fabiana Bentes, destaca que é preciso estimular uma cultura de identificação entre os responsáveis por menores de idade no Brasil.

“A gente precisa entender que quando há muita gente, em momentos distração, só por olhar para o lado, a pessoa pode perder uma criança momentaneamente ou até por mais tempo”, alertou a secretária. Ela destacou que, em uma situação como essa, a pulseira de identificação pode acelerar a localização de uma criança perdida.

Fabiana Bentes também considera importante a emissão de documento de identidade para menores de idade, já que a certidão de nascimento não tem foto.

A campanha será lançada hoje (22), às 11h, na base do Programa Centro Presente, em frente ao Museu do Amanhã, no centro do Rio.

Fonte: Agência Brasil