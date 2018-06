Rio terá frente fria e chuva até o final de semana

A chegada de uma frente fria deixará o tempo instável no Rio de Janeiro de hoje (14) até o próximo domingo (17). De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, a temperatura está em declínio, com a máxima prevista de 26° Celsius (°C) e a mínima de 16°C.

Na sexta-feira (15) e no sábado (16), a frente fria vai se afastar da cidade, mas a entrada de umidade vinda do mar vai manter a condição para ocorrência de chuva na cidade. A previsão é de céu encoberto, com chuva fraca a moderada, em pontos isolados, a qualquer hora, nesses dois dias. As temperaturas continuarão amenas, com máxima prevista de 23°C, na sexta, e 22°C no sábado.

A frente fria vem acompanhada de uma ressaca no mar com ondas que podem atingir de 2,5 a 3 metros de altura nesta sexta-feira. O alerta é da Marinha que pede aos banhistas que evitem entrar no mar e a prática de esportes em áreas que estejam em condições de ressaca. A Marinha pede ainda que as pessoas não permaneçam em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca e que os pescadores evitem navegar.

De acordo com o meteorologista do Alerta Rio Nilton de Moraes, essa frente fria tem se deslocado de forma diferente da usual. “Ela vai ficar mais lenta do que já está. Atrás dessa frente fria tem um sistema no oceano de alta pressão que fica jogando a umidade do ar para dentro do continente, deixando o tempo instável com céu encoberto e a previsão de chuva para todos esses dias”, disse.

Fonte: Agência Brasil