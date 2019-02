Rio tem operação contra tráfico de drogas na serra fluminense

Policiais civis cumprem (23) mandados de prisão e busca contra suspeitos de tráfico de drogas em três municípios da região serrana fluminense e em São Gonçalo, na região metropolitana. Segundo a Secretaria Estadual de Polícia Civil, a operação Bela busca desarticular uma quadrilha que atua na serra fluminense.

A investigação policial, que começou há cinco meses, identificou e indiciou 15 suspeitos de integrar o grupo criminoso, por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação não só indiciou os suspeitos como conseguiu identificar a estrutura hierárquica do grupo e as funções de cada um dentro da organização criminosa.

A ação, da Delegacia do Carmo (112ª DP), conta com o apoio de outras 14 delegacias distritais da região serrana.