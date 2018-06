Rio tem 55 policiais mortos de janeiro ao início de junho

Subiu para 55 o número de policiais mortos no Estado do Rio desde o início do ano, com a morte do subtenente da Polícia Militar, Edemilson de Oliveira, de 60 anos.

Ele foi morto a tiros após reagir a uma tentativa de assalto no bairro de Heliópolis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã de hoje (5).

De acordo com a Polícia Militar, Edemilson seguia de carro pela Avenida Júlio de Amorim Pereira, quando foi surpreendido por criminosos armados que fecharam o veículo do policial. Ele reagiu e houve confronto com os dois criminosos, que fugiram sem levar nada da vítima.

A PM informou ainda que Edemilson chegou a ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O militar ingressou na corporação em 1980 e deixa mulher e três filhos.

Dos 55 policiais mortos este ano, 53 eram da Polícia Militar e outros dois da Polícia Civil.

Fonte: Agência Brasil