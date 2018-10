Rio registra 153 casos relacionados a crimes eleitorais

A Coalizão Eleitoral, reunida durante dois dias no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com a participação dos órgãos estaduais de segurança, das Forças Armadas e das equipes de segurança do governo federal, informou hoje (7) que neste domingo ocoreram em todo o estado do Rio de Janeiro 153 casos relacionados a crimes eleitorais.

Desse total, 102 foram referentes à boca de urna, três de compra de voto, um de falsidade ideológica na esfera criminal, um de impedimento ou embaraço ao exercício do voto, um referente à propaganda no dia da eleição, três relativos ao transporte irregular de eleitores, dois casos de desobediência a ordens da justiça eleitoral, 30 bloqueios de via e dez sobre outros crimes eleitorais.

Pelo segundo dia consecutivo, todo o processo de segurança das eleições foi acompanhado por representantes de várias agências onde foram instalados, além do Gabinete de Gestão de Crise, do Centro Integrado de Operações Coordenadas e da Central de Inteligência.

Fonte: Agência Brasil