Rio quita 84% dos salários de novembro dos servidores na quinta-feira

A poucos dias do fim do ano, o governo do Rio de Janeiro está prestes a concluir o pagamento de novembro dos servidores estaduais. Nesta quinta-feira (28), a Secretaria de Estado de Fazenda deposita os salários integrais de novembro para 134.760 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias, que recebem vencimento líquido de até R$ 2.805.

Com os depósitos, que somam R$ 200 milhões, o estado terá pago integralmente os salários de novembro para 84% do funcionalismo público. No dia 14 deste mês, a secretaria já havia depositado s pagamento integral do mês de novembro para os servidores ativos da educação e do Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas (Degase), e para os ativos, aposentados e pensionistas da segurança – policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.

Somados os pagamentos já efetuados anteriormente, os vencimentos de novembro estarão quitados para 391.078 servidores, em um total de R$ 1,212 bilhão. Ficarão pendentes, ainda, os salários daquele mês para 71.134 funcionários ativos, inativos e pensionistas, em um valor total de R$ 375 milhões.

Segundo a nota divulgada pelo governo fluminense, os pagamentos da próxima quinta-feira serão feitos ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. A nota informa ainda que um novo depósito, para cobrir os pagamentos ainda pendentes, depende do resultado da arrecadação.

No último dia 20, o governo do Rio começou a pagar o décimo terceiro salário de 2016 e o vencimento de outubro de 2017 dos servidores do estado. O dinheiro para o pagamento saiu da liberação da primeira parte do empréstimo de R$ 2,9 bilhões do banco francês BNP Paribas ao governo do estado, que tem como garantia as ações da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae).

Fonte: Agência Brasil