Rio: polícia faz operação contra fraudes em abastecimento de água

Policiais civis e membros do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumprem hoje (12) mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra dois funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo o MPRJ, eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa com o objetivo de fraudar a fiscalização, regularização de situações financeiras e pendências de consumidores da empresa, mediante o pagamento de propina.

As investigações foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias, com base em informações colhidas nas interceptações telefônicas, onde foi constatado, segundo o Ministério Público, que os dois funcionários se organizaram para cometer crimes contra a administração pública indireta, mediante o pagamento de propina.

Além dos mandados de prisão com prazo de cinco dias, os investigadores fazem operação de busca e apreensão no endereço dos acusados, para identificar e qualificar todos os envolvidos no esquema criminoso, bem como individualizar a conduta de cada um e obter elementos para instrumentalizar eventual denúncia.

