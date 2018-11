Rio permanece em estágio de atenção há mais de 18 horas devido à chuva

O município do Rio de Janeiro mantém estágio de atenção desde as 23h40 deste domingo (25), devido à forte chuva que atingiu vários bairros das zonas oeste e sul da capital fluminense. O estágio de atenção indica chuva de “intensidade forte a muito forte” e é o segundo nível em uma escala de três. De acordo com o Centro de Operações da prefeitura do Rio, ainda há previsão de chuva moderada a forte em pontos isolados nas próximas horas.

O secretário da Casa Civil do Rio, Paulo Messina, disse que o pico da chuva na zona sul, somado à maré alta, dificultou o escoamento da água. Foram registrados na cidade 25 bolsões d’água na manhã de hoje. Segundo Messina, o município registrou 256 quilômetros de congestionamento, seis vezes superior ao normal para o período da manhã.

Niterói

O município de Niterói, na região metropolitana do Rio, foi outra cidade muito atingida pela chuva. A Defesa Civil local informa que, na madrugada, choveu em uma hora 87,4 milímetros (mm) na comunidade do Preventório, o que representa 70% da média esperada para todo o mês de novembro nessa localidade, que foi uma das mais atingidas pela chuva. Pelo menos 12 pessoas ficaram desalojadas e estão abrigadas em casas de parentes. O morro do Preventório conta com um Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec), que dá apoio aos moradores.

Equipes da companhia de limpeza urbana e da Secretaria de Conservação trabalham na desobstrução do local onde houve deslizamento no Morro Peixe Galo, acesso ao bairro vizinho de Jurujuba. Ao todo, 150 profissionais da Defesa Civil de Niterói, das secretarias de Conservação, Assistência Social, Saúde e da companhia de limpeza atuam na região.

Fonte: Agência Brasil