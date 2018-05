Rio mantém estágio de atenção por paralisação de caminhoneiros

O município do Rio de Janeiro decidiu manter-se hoje (29) em estágio de atenção, apesar do retorno às aulas e da promessa de normalização da circulação dos ônibus. A prefeitura carioca decidiu entrar em estágio de atenção na tarde de sexta-feira (25), devido ao desabastecimento de produtos como combustíveis e alimentos provocado pelo movimento dos caminhoneiros.

Em reunião ontem (28) no gabinete de gerenciamento de crise da prefeitura, o sindicato das empresas de ônibus do município, o RioÔnibus, informou que os serviços de coletivos convencionais e do BRT (corredor exclusivo de ônibus) funcionarão normalmente já no horário de pico nesta manhã.

As unidades municipais de educação, que não funcionaram ontem, reabrirão normalmente hoje, segundo a prefeitura. Apesar disso, as universidades e escolas federais decidiram manter as atividades suspensas até a próxima semana.

O esquema de transporte de combustíveis entre a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e os postos do estado, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e das Forças Armadas, está sendo mantido para tentar regularizar o abastecimento.

Fonte: Agência Brasil