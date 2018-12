Rio lança comitê voltado para a segurança no turismo

Foi lançado hoje (21), no Rio, o Comitê Integrado de Segurança Turística (Cosetur) que vai qualificar as estratégias integradas de segurança turística e monitorar o calendário de eventos no estado. Instituído por decreto em novembro deste ano, o comitê será coordenado pela Secretaria de Estado de Segurança, com secretaria-executiva exercida pela Secretaria de Estado de Turismo.

Para o secretário de Turismo, Nilo Sergio Felix, a união entre as duas pastas será fundamental para o desenvolvimento da atividade turística.

“Trabalharemos lado a lado para que o turismo do estado se fortaleça. Sabemos que quando o turismo do Rio avança, traz benefícios para a população como, por exemplo, o aumento do número de empregos.”

Começou hoje, primeiro dia de verão, a fase aguda do trabalho conjunto, segundo o secretário de Segurança, general Richard Nunes.

“Gosto de dar números que fortaleçam a importância do trabalho que vem sendo realizado. Em novembro de 2017, temos registrados 50 roubos a turistas e neste ano, apenas 16 registros. Isso significa uma redução de 68%. A reinstalação do comitê é o coroamento da intervenção federal e da segurança pública no setor turístico”, disse Nunes.

A primeira reunião do Cosetur está prevista para janeiro. Participam do comitê representantes da Secretaria de Estado de Defesa Civil, da Delegacia Especializada de Apoio ao Turismo e do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas.

Também poderão integrar o comitê, membros de órgãos e entidades que compõem o Conselho Estadual de Turismo, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Turismo.

Fonte: Agência Brasil