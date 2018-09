Rio comemora com passeio Dia do Policial Civil

No Dia do Policial Civil do Rio, comemorado hoje (29), quando são festejados os 210 anos da instituição, está sendo realizado o 1° Passeio Ciclístico da Polícia Civil. É uma homenagem aos que morreram no cumprimento do dever este ano.

Entre eles, quatro militares do Exército que faleceram em confronto durante ações do Comando Conjunto das Forças Armadas na segurança pública em comunidades do Rio. São homenageados também policiais militares e da Polícia Rodoviária Federal.

O passeio conta com apoio de 25 batedores do 1° Batalhão de Polícia do Exército, tropa de elite da corporação. O comandante da unidade, coronel Marcel Cordeiro Freire, disse que “essa é a principal unidade do Exército na parte de motociclismo e nós estamos participando do evento, que também homenageia os nossos militares mortos em serviço em ações da intervenção militar”.

Na abertura da cerimônia – em frente à sede da Polícia Civil, centro do Rio – foi feita uma referência ao motociclismo que congrega ao redor do mundo um número de pessoas associadas ao espírito de corpo, segundo o qual “nunca se abandona um irmão na estrada”, numa alusão à luta das polícias contra o crime organizado no Rio.

O passeio percorre as principais ruas do centro da cidade, Aterro do Flamengo, orla da zona sul, Avenida Niemeyer, praia de São Conrado e termina no bairro da Lagoa, onde funciona a Base do Serviço Aéreo da Polícia Civil.

Fonte: Agência Brasil