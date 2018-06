Rio: 2 pessoas são presas em ação contra o crime em morros da zona sul

O Comando Conjunto das Forças Armadas, em apoio às forças de segurança do estado, realiza hoje (21) uma operação nos morros da Babilônia e do Chapéu Mangueira, no Leme, zona sul do Rio de Janeiro. Ao todo, participam da ação 1,8 mil homens das Forças Armadas, 50 policiais militares e duas equipes do Corpo de Bombeiros com apoio de cães farejadores, além de carros blindados, helicópteros e equipamentos de engenharia para destruir barricadas construídas pelo crime organizado.

Balanço parcial divulgado pelo Comando Conjunto informa que duas pessoas foram presas. Os cães farejadores indicaram um local onde havia restos mortais compatíveis com o de um ser humano na mata

Também foram encontrados munições, carregadores para armas automáticas e coletes à prova de bala. De acordo com o porta-voz do Comando Militar do Leste, coronel Carlos Cinelli, num antigo bunker, que pertencia ao Forte Duque de Caxias, no Leme, foram encontrada parte desse material. O esconderijo fica num local de mata fechada e fora do perímetro do forte. O local era usado pelos traficantes para guardar material usado na guerra entre as duas facções criminosas que lutam pelo domínio do território no morro da Babilônia. A ação ainda está em andamento.

Guerra

As duas comunidades são palco de uma violenta disputa entre facções rivais pelo controle dos pontos de venda de drogas nas favelas. Os conflitos na região se intensificaram no início deste ano. Somente este mês, nove pessoas já morreram. Sete delas no último dia 8, em uma área de mata próxima à Praia Vermelha, na Urca. Na ocasião, houve um intenso tiroteio, que provocou a morte de sete pessoas envolvidas com o crime. Por medida de segurança, houve o fechamento temporário do bondinho do Pão de Açúcar e também do Aeroporto Santos Dumont.

Fonte: Agência Brasil