Rincon lança música para Copa 2018 com Karol Conka e Rael

A Copa do Mundo está chegando e começou a temporada de músicas sobre o tema. Após ter feito um excelente show no Lollapalooza 2018 na sexta, em que convidou Iza ao palco, Rincon Sapiência lançou neste domingo (25) o clipe de Resenha de Futebol.

A música do Manicongo tem participação de Karol Conka e Rael. “Pra já ir sentindo a emoção que em breve vai invadir os corações no mundo todo”, afirmou a postagem da Boia Fria Produções.

“Resenha de Futebol Composição: Rincon Sapiência e Rael Interpretação: Rincon Sapiência, Rael e Karol Conka Produção Musical: Rincon Sapiência Mixagem e Masterização: CESRV Selo: Boia Fria Produções”, diz a ficha-técnica.

Especula-se que Anitta e Alok também estariam para lançar uma música para Copa, que viria a ser a música oficial dos jogos. A informação, no entanto, surgiu em fontes não confiáveis.

Esta do Rincon, sim, é 100% confiável e nos enche de esperança que o futebol vá tão bem quanto a música. E, se você não conhece Rincon, este é o Neymar.

Lollapaloza 2018, primeiro dia

1 de 32

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Rincon Sapiência

Rincon Sapiência

Créditos: CamilaCara-MRossi

LCD Soundsystem

Créditos: CamilaCara-MRossi

Royal Blood

Créditos: MRossi

Zara Larsson

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Chance The Rapper

Chance The Rapper

Créditos: MRossi

Vista aérea do autódromo

Créditos: MRossi

Público do Lolla

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mallu Magalhães

Mallu Magalhães

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Público curtindo o Royal Blood

Público curtindo o Royal Blood

Créditos: CamilaCara-MRossi

Público do Lolla

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

Red Hot Chili Peppers

Créditos: MRossi

