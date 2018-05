Rihanna tem quebrado a internet com suas fotos de lingerie

(Foto: reprodução/ Instagram) Rihanna

Dia 11 de maio Rihanna lançará a sua coleção de lingerie Savage X Fenty, destinada a todos os tipos de corpos. E, a cantora já está promovendo o lançamento da melhor maneira possível: postando fotos maravilhosas dela mesma usando as peças.

Neste domingo, 6, RiRi publicou uma foto de corset e cinta liga preta que quebrou a internet. O post rapidamente atingiu 3 milhões de likes, com milhares de comentários. Confira abaixo:

(Foto: reprodução/ Instagram) Rihanna

Mas não foi só essa foto, não. No decorrer da semana a pop star postou várias imagens de lingerie que têm deixado os fãs enlouquecidos. É só dar uma olhada na galeria.

Rainha é Rainha, né, mores?

Fonte: Vírgula UOL