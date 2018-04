Rihanna, Kendrick Lamar e Justin Bieber deixam de seguir Kanye West após tuíte sobre Trump

(Foto: Seth Wenig/ reprodução Billboard) Donald Trump e Kanye West

Leia maisKanye West diz que Donald Trump é um irmão para ele: “A multidão …Será?! Rihanna estaria gravando dois novos álbuns

Após dizer no Twitter que o presidente dos EUA Donald Trump é como ‘um irmão para ele’, o rapper Kanye West perdeu 10 milhões de seguidores em cerca de 24 horas. Entre eles, nomes de peso como Rihanna, Kendrick Lamar e Justin Bieber.

A lista de artistas desapontados com Kanye é enorme. Olha só quem mais parou de segui-lo no Twitter, segundo o USA Today: Ariana Grande, BTS, Drake, Harry Styles, Jaden Smith, Janelle Monáe, Katy Perry, Lana del Rey, Nicki Minaj, The Weeknd, Troye Sivan e Zayn Malik.

Apenas Chance The Rapper o defendeu publicamente na rede social, informando que conversou com Kanye e alegou que ele não está afetado com o que estão dizendo sobre a sua saúde mental. Em outro tuíte, escreveu: “Os negros não precisam ser democratas”.

No post polêmico, Kanye disse o seguinte sobre o presidente norte-americano: “Você não precisa concordar com Trump, mas a multidão não vai me impedir de amá-lo. Temos a mesma energia de dragão. Ele é meu irmão. Eu amo todo mundo. Não concordo com tudo que qualquer pessoa faz. É isso que nos torna indivíduos. E nós temos o direito de ter pensamentos independentes”.

Trump o agradeceu pela mensagem:

(Foto: reprodução/ Twitter Kanye West)

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Kanye West

Em seu novo disco, ele sugeriu que Taylor Swift deveria fazer sexo com ele por tê-la tornado famosa.

Créditos: Divulgação

Kanye West

No MTV Video Music Awards em 2009, ele invadiu o palco quando Taylor Swift recebia o prêmio de melhor vídeo feminino para protestar dizendo que ela não merecia ganhá-lo. Ele achava que Beyoncé deveria ter ganho.

Créditos: Divulgação

Kanye West

Em setembro de 2014, ele pediu para que dois deficientes físicos se levantassem durante um show, em Sydney.

Créditos: Divulgação

Kanye West

“Peço desculpas a Taylor Swift, seus fãs e sua mãe”, escreveu ele no dia seguinte.

Créditos: Divulgação

Kanye West

Ele se acha: “Quando você é absolutamente o melhor, você passa a ser odiado pela maioria”

Créditos: Divulgação

Kanye West

Ele se comparou a Picasso: “Minha meta, se você eu iria fazer arte, grande arte, era ser como Picasso ou maior… Isso sempre soou estranho para as pessoas, comparar você com alguém que fez muito e isso é a mentalidade que reprime a humanidade”.

Créditos: Divulgação

Kanye West

E a Steve JobsSteve Jobs. “Penso que Kanye West significará algo similar ao que Steve Jobs significa”

Créditos: Divulgação

Kanye West

Mesmo quando tenta ser humilde, ele é arrogante: “Um dos meus grandes calcanhares de aquiles tem sido o ego. E se eu, Kanye West, posso remover meu ego, eu acho que há esperança para todos”

Créditos: Divulgação

Kanye West

Aprenda com ele se você tem problemas de autoestima: “Eu sou um veículo de Deus. Mas minha grande dor é que eu nunca vou poder ver minha performance ao vivo”.

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Em seu novo disco, ele sugeriu que Taylor Swift deveria fazer sexo com ele por tê-la tornado famosa.

Créditos: Divulgação

Kanye West

No MTV Video Music Awards em 2009, ele invadiu o palco quando Taylor Swift recebia o prêmio de melhor vídeo feminino para protestar dizendo que ela não merecia ganhá-lo. Ele achava que Beyoncé deveria ter ganho.

Créditos: Divulgação

Kanye West

Em setembro de 2014, ele pediu para que dois deficientes físicos se levantassem durante um show, em Sydney.

Créditos: Divulgação

Kanye West

“Peço desculpas a Taylor Swift, seus fãs e sua mãe”, escreveu ele no dia seguinte.

Créditos: Divulgação

Kanye West

Ele se acha: “Quando você é absolutamente o melhor, você passa a ser odiado pela maioria”

Créditos: Divulgação

Kanye West

Ele se comparou a Picasso: “Minha meta, se você eu iria fazer arte, grande arte, era ser como Picasso ou maior… Isso sempre soou estranho para as pessoas, comparar você com alguém que fez muito e isso é a mentalidade que reprime a humanidade”.

Créditos: Divulgação

Kanye West

E a Steve JobsSteve Jobs. “Penso que Kanye West significará algo similar ao que Steve Jobs significa”

Créditos: Divulgação

Kanye West

Mesmo quando tenta ser humilde, ele é arrogante: “Um dos meus grandes calcanhares de aquiles tem sido o ego. E se eu, Kanye West, posso remover meu ego, eu acho que há esperança para todos”

Créditos: Divulgação

Kanye West

Aprenda com ele se você tem problemas de autoestima: “Eu sou um veículo de Deus. Mas minha grande dor é que eu nunca vou poder ver minha performance ao vivo”.

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Kanye West

Kanye West

Créditos: Divulgação

Mais galerias

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar

Radiohead no Soundhearts Festival

Radiohead

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar

Radiohead no Soundhearts Festival

Radiohead

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1050474’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL