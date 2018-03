Rihanna critica Snapchat por piada com violência doméstica

Quando vão entender que violência contra mulher não é motivo pra piadinhas, eim?

Os últimos a acharem que misoginia é engraçada foram os caras do Snapchat. No fim de semana, eles resolveram fazer uma “brincadeirinha”. Em um jogo de “O que você prefere”, deram duas opções:

1. Bater na Rihanna.

2. Socar o Chris Brown.

(Via Purebreak)



Em 2009, o rapper foi preso por ter batido na cantora.

Nossa, que engraçado.

Mesmo depois de um pedido público de desculpas por parte da rede social, Rihanna se manifestou no Instagram sobre o assunto:

(via Purebreak)

“Snapchat, sei que você já sabe que não é meu app favorito! Mas estou tentando entender qual o ponto dessa bagunça! Eu amaria chamar de ignorância, mas sei que vocês não são tão burros assim! Vocês gastam dinheiro para evidenciar algo que constrangeria intencionalmente vítimas de violência doméstica e faz graça com isso!! Isso não é sobre meus sentimentos pessoais, porque eu não tenho muito disso… Mas é sobre todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas de violência doméstica no passado e especialmente aqueles que ainda não se livraram dessa. Vocês nos decepcionam. Que vergonha!”

Até quando a gente vai ter que lidar com idiotices desse tipo?

Fonte: Vírgula UOL