Rihanna aposta em delineador branco; saiba como usar a tendência

Rihanna apostou em traço fino de delineador branco para assistir ao desfile da Louis Vuitton, em Paris, no início da semana.

Leia mais

A moda, que já havia aparecido discretamente em makes nos tapetes vermelhos da temporada, ganhou mais força. E, nas redes sociais, blogueiras e fãs de maquiagem já adotaram a tendência e mostram como usá-la no dia a dia.

Inspire-se na galeria abaixo:

Delineador branco é tendência de make

Nas redes sociais, blogueiras e fãs de maquiagem mostram como usar a tendência no dia a dia

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL