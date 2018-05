Riachuelo lança coleção toda inspirada na série Stranger Things

Coleção conta com peças e acessórios que levam citações da série

Os fãs da série Stranger Things agora podem se vestir dos pés à cabeça com peças e acessórios em homenagem à produção. A Riachuelo lançou uma coleção de roupas inspirada em Stranger Things, para homens e mulheres, crianças e adultos.

Leia maisEstrelas mirins de ‘Stranger Things’ podem ganhar R$ 828 mil por …Produção da 3ª temporada de ‘Stranger Things’ já começou, divulga …

A linha conta com camisetas, bonés, shorts, vestidos, meias, pijamas, blusas e regatas, todas com citações da série. O site da Riachuelo está com uma área especial dedicada à coleção.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Camiseta branca da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Regata da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Camiseta da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Blusa da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Boné da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Camiseta branca da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Regata da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Camiseta da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Blusa da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Boné da coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Coleção Stranger Things da Riachuelo

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Inspirações de looks com botas brancas

Coleção da Miley Cyrus para a Converse

Inspiração para looks com meia arrastão

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Inspirações de looks com botas brancas

Coleção da Miley Cyrus para a Converse

Inspiração para looks com meia arrastão

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1280408’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL