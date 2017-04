Rexona-Sesc vence Camponesa/Minas e está na final da Superliga Feminina

O Rexona-Sesc (RJ) está na decisão da Superliga feminina de vôlei 16/17. A equipe carioca venceu, nesta sexta-feira (14.04), o Camponesa/Minas (MG) por 3 sets a 1 (25/15, 26/24, 21/25 e 25/20), em 1h49 de jogo, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (RJ). Com o resutlado, a equipe do treinador Bernardinho fechou o playoff melhor de cinco das semifinais em 3 a 2 e terá como adverário na decisão o Vôlei Nestlé (SP).

A final da Superliga feminina de vôlei 16/17 entre o Rexona-Sesc e o Vôlei Nestlé será realizada no dia 23 de abril, às 10h, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (RJ).

A central Juciely se destacou no confronto, foi eleita a melhor da partida em votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e ficou com o Troféu VivaVôlei. Ao final do duelo, a atacante comentou sobre a atuação das cariocas e destacou a força do grupo.

“Sabíamos desde o começo que não seria uma série fácil. O Camponesa/Minas é uma grande equipe. Conseguimos sair de um momento de muita dificuldade depois de perder duas partidas seguidas em casa. Essa equipe é marcada por grandes viradas e, talvez de todas que eu vivi aqui dentro, essa tenha sido a mais difícil pela grandiosidade da equipe delas. Nosso time está de parabéns pela união e a força do nosso grupo”, disse Juciely.

Outro destaque das cariocas nas semifinais, a ponteira Drussyla, de 20 anos, agradeceu a chance recebida pela comissão técnica e o apoio das companheiras.

“Fiquei muito surpresa e agradeço muito a toda comissão técnica e o apoio das jogadoras pela confiança no meu trabalho. Sempre vou tentar dar o meu melhor para esse grupo”, afirmou Drussyla.

Mesmo chateada com o resultado negativo, a ponteira do Camponesa/Minas, Jaqueline, fez questão de elogiar o adversário e o seu próprio time pela boa campanha na Superliga.

“O Rexona-Sesc está de parabéns. Infelizmente, não conseguimos impor nosso melhor jogo nos momentos de definição, quando estávamos na frente, não conseguíamos nos manter, mas tudo isso faz parte. O Camponesa/Minas também está de parabéns por tudo que fez, por essa campanha maravilhosa. A nossa equipe lutou até o final, mesmo enfrentando um time que está 13 vezes na final, fizemos jogo a jogo com elas. Agradeço a todos os torcedores que torceram por nós e ficou claro que isso se tornou um clássico. Poderia ser uma final. Mas, jogar contra o Rio, eu sempre falei, é muito difícil e elas estão de parabéns”, disse Jaqueline.