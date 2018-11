Revitalização é entregue e cuiabanos ganham uma via completamente transformada

Ao longo de toda sua extensão, a avenida recebeu diversos serviços, que asseguram a melhoria estrutura e visual do local

Trabalho que valoriza um espaço fundamental para a construção da história tricentenária, potencializa seus ricos aspectos e torna Cuiabá uma cidade cada vez mais viva. Assim foi definida pelo prefeito Emanuel Pinheiro a obra de revitalização da Avenida Mato Grosso, entregue nessa terça-feira (13). Iniciado a partir da instalação do Relógio dos 300 anos, no entroncamento com a Avenida Ten. Cel. Duarte, o processo promoveu uma verdadeira transformação na via, que é uma das mais movimentadas da cidade.

Executado por meio de um trabalho em conjunto entre as secretarias municipais de Serviços Urbanos, Obras Públicas, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Mobilidade Urbana, além da pasta Extraordinária dos 300 Anos, a atividade de readequação abrangeu a remoção do concreto até a substituição de toda a estrutura por vegetação. Foram colocadas placas de gramas e plantadas mais de 80 árvores de Ipês amarelos. A melhoria na iluminação também foi executada e resultou na instalação de lâmpadas do tipo LED em toda extensão.

“Essa é uma das mais lindas e tradicionais avenidas de Cuiabá. Antigo Quintal Grande, essa é uma das regiões que está misturada com a nossa história. Por aqui atravessavam os bandeirantes e os escravos, quando saiam da forquilha e vinha adormecer na Praça Conde de Azambuja, que hoje é a popular Praça da Mandioca. As primeiras festas religiosas e as primeiras expressões daquilo que chamamos de cuiabania desfilaram por essa avenida. Por isso, trabalho intensamente para valorizar cada espaço que representa muito para nossa história”, comentou o prefeito.

Pinheiro lembrou ainda que, além de todo embelezamento, a revitalização contemplou a criação de mais de 100 vagas de estacionamento – nos dois sentidos – e a total acessibilidade para a travessia dos pedestres nos pontos mais elevados do canteiro. Importante para garantir um tráfego seguro, tanto para os condutores de veículos, quanto para os pedestres, a sinalização viária foi incluída no processo e entre os cruzamentos com a Rua Comandante Costa, a Avenida Marechal Deodoro e com a Avenida Presidente Marques, três conjuntos de semáforos inteligentes foram instalados.

“É possível embelezar a cidade em harmonia com o desenvolvimento econômico. Por isso, aprovamos um projeto que contemplasse os comerciantes da região. Temos respeito com o setor produtivo, pois são pessoas que geram empregos e renda para o município. Vale lembrar que a última revitalização que a Mato Grosso recebeu foi na época do ex-prefeito Wilson Santos, quando eu ainda era secretário municipal de Trânsito. Por isso, estou cumprindo mais esse compromisso com a melhoria da nossa cidade e o futuro da nossa gente”, completou Pinheiro.

No ato de inauguração, foi apresentado um vídeo demonstrando a completa transformação pela qual a avenida passou. O secretário de Inovação e Comunicação, Júnior Leite, lembrou que a obra ao longo de toda a extensão contou com a parceria da empresa Fort Atacadista – responsável por investir cerca de R$ 700 mil para a instalação do relógio, na reconstrução da estrutura viária e também na manutenção, pelos próximos três anos.

“Sou extremamente grato por fazer parte de uma história tão bonita, que é a revitalização de uma das avenidas mais emblemática da nossa cidade. Quando estive à frente da Sec 300, fizemos o chamamento público e conseguimos a parceria do grupo Fort Atacadista, que nos deu a oportunidade de executar a revitalização da Av. Mato Grosso. A empresa arcou com a edificação do relógio e com praticamente todos os materiais que foram usados na urbanização”, contou o secretário.

Mais avenidas

Além da Avenida Mato Grosso, o prefeito Emanuel Pinheiro entregou no mês de julho, para as secretarias municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, um projeto de intervenção paisagística provisório. O plano já está sendo executado e abrange as avenidas Ten. Cel. Duarte (Prainha) e Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA). A medida visa garantir o embelezamento e a valorização dessas grandes vias, por meio da ação de paisagismo.

Também participaram do ato o vice-prefeito Niuan Ribeiro, a primeira-dama Márcia Pinheiro, os secretários municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, a extraordinária dos 300 Anos, Celly Almeida, e o adjunto de Meio Ambiente, Danilo Zanetti. Além desses, os vereadores Misael Galvão, Luís Cláudio, Adevair Cabral, Marcos Veloso, o presidente do Sindicato de Restaurante, Bares e Hotéis de Mato Grosso, Francisco Chaves, e lideranças comunitárias.

Com Assessoria