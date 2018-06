Revista elege as 100 melhores músicas do século; Beyoncé lidera

A edição americana da revista Rolling Stone reuniu artistas, críticos e outros profissionais da indústria da música para escolher as 100 melhores canções do século, até agora.

“Os anos 2000 produziram uma quantidade chocante de músicas incríveis. E, as mudanças da tecnologia tornaram mais fácil ouvirmos tudo isso”, diz a publicação.

No número 1 da lista está o hit ‘Crazy in Love’, de Beyoncé, lançado em 2003. A cantora aparece de novo na 51ª posição com ‘Single Ladies’, de 2008, e com no 38º lugar com ‘Formation’, de 2016.

Em último lugar, está ‘Gasolina’, de Daddy Yankee, lançada em 2004 e considerada um divisor de águas para a popularização do reggaeton. O sucesso chiclete ‘Despacito”, de Luis Fonsi, ficou na 91ª posição.

A lista tem ainda Kylie Minogue, The Black Keys, Kanye West, Mariah Carey, Green Day, Fall Out Boy, Madonna, Coldplay, Harry Styles, Pharrell Williams, Justin Timberlake, Justin Bieber, Eminem, U2 e muitos outros.

Confira as 10 melhores músicas do século abaixo:

1) ‘Crazy in Love’, Beyoncé

2) ‘Paper Planes’, M.I.A.

3) ‘Seven Nation Army’, The White Stripes

4) ‘Hey Ya!’, Outkast

5) ’99 Problems’, Jay-Z

6) ‘Maps’, Yeah Yeah Yeahs

7) ‘Runaway’, Kanye West

8) ‘Rolling in the Deep’, Adele

9) ‘Royals’, Lorde

10) ‘Last Nite’, The Strokes

Fonte: Vírgula UOL