‘Revigorante estar na minha terra’, diz top Lais Ribeiro

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Leia maisVinil é material desejo deste inverno; veja looks

Foi com direito a banho no Rio Parnaíba que a supermodelo Lais Ribeiro deu uma pausa na intensa agenda de trabalhos para curtir férias no Brasil.

Em companhia do filho Alexandre, veio de NY, onde mora, para curtir uma semana em Miguel Alves, interior do Piauí – cidade de pouco mais de 30 mil habitantes onde nasceu a top model do momento.

Nos dias de dolce far niente, Lais foi abordada nas ruas da cidade, reuniu familiares em uma festa junina tipicamente caipira e curtiu a nova integrante da família: Aica, uma bebê rottweiler.

Eleita uma das top models mais influentes e bem pagas da atualidade, Lais Ribeiro volta a NY nesta semana para mais uma comemoração:

receberá mais um título para engrossar a já extensa lista. Desta vez, figura entre “As mais sexy do mundo em 2018”, pela prestigiada publicação Maxim USA.

“Eu amo o Brasil e é sempre muito revigorante estar na minha terra. Desta vez pude passar uma semana em Miguel Alves e não tem preço poder reunir a família e matar as saudades do meu Piauí”, afirmou ao VIRGULA.

“Estou muito feliz com o atual momento da minha carreira! É uma honra receber este título da Maxim USA. Me sinto privilegiada e abençoada por tudo o que tenho colhido. Procuro me dedicar bastante para representar o Brasil da melhor maneira que posso”, completou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Lais Ribeiro de férias no Brasil

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Sabrina Sato

Maradona

Solimões, melhor pai

Mais galerias

Sabrina Sato

Maradona

Solimões, melhor pai

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1286768’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL