Réveillon: saiba o significado de cada cor de calcinha para passar o Ano Novo

(Foto: reprodução)

Leia maisNo Brasil e no mundo: 10 destinos ideais para solteiros no …Só na contagem regressiva! Conheça os Réveillons mais lindos do …

Com a chegada do Ano Novo bate aquela dúvida: qual cor vestir no Réveillon? Para as mulheres ainda há outra questão: qual a cor de calcinha deve-se usar para entrar no ano seguinte, já que cada tom representa algo a ser exercido nos próximos 365 dias?

Óbvio que é um simbolismo (ou será que não?), mas é bom não contrariar e usar uma das cores porque vai que, né! Ninguém quer passar 2018 sem amor, saúde, paz, dinheiro, felicidade e muitas outras coisas que as cores das calcinhas representam.

Para ajudar na escolha, a rede de lingerie Vipagi Lingerie explicou o real significado de cada cor de calcinha quando usada no Réveillon. Algumas já são conhecidas, como a cor vermelho que representa a paixão, amarelo a riqueza e azul a tranquilidade. Porém, tem outras bastante curiosas, como a preta que poucas pessoas usam e simboliza a independência, e a prata que traz a promessa de uma revolução na vida.

Confira abaixo e escolha a sua cor:

Significado das cores de calcinhas no Réveillon

1 de 11

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Branco

O branco é a união de todas as cores. Muito tradicional no Réveillon brasileiro, é ideal para quem deseja paz e harmonia no ano que segue. A cor representa também a pureza, por isso é indicada para quem quer se desfazer de energias passadas ruins e renovar os fluidos.

Créditos: reprodução

Amarelo

O amarelo e o dourado estão associados ao ouro e à riqueza, tanto material como de espírito, e simbolizam a alegria e descontração. Por isso, é a cor para quem quer ter dinheiro e brilhar no ano que chega.

Créditos: reprodução

Verde

Verde é cor da esperança e também da saúde. Se isso é o que você deseja para você e sua família no próximo ano, invista na cor, que também é o símbolo da fertilidade.

Créditos: reprodução

Vermelho

Estimulante, o vermelho é a cor da paixão, dos sentimentos intensos, da energia e do desejo. Para viver um romance ardente no próximo ano, aposte na roupa ou calcinha desta cor.

Créditos: reprodução

Rosa

Já o rosa é uma cor mais serena. Representante do amor, incluindo o amor próprio, é o vermelho suavizado pelo branco, que propicia o romantismo, carinho e autoestima.

Créditos: reprodução

Azul

Se você deseja passar o próximo ano mais tranquila, invista na cor azul. Representante da serenidade e tranquilidade, ele ainda favorece o poder da comunicação, além de gerar bem-estar e paciência.

Créditos: reprodução

Preto

Poucas pessoas escolhem a cor preta para a virada do ano, pois acreditam que ela tenha relação com forças malignas e energias negativas, além da morte. Na verdade, o preto é a ausência de cor e, por isso, simboliza a independência. A cor também representa a tomada de decisão e a dignidade.

Créditos: reprodução

Laranja

O laranja desperta a criatividade e ousadia. Vibrante, a cor transmite alegria e chama atenção, além de estimular a mente. Ela irá garantir um pique novo e favorecer o entusiasmo.

Créditos: reprodução

Roxo

O roxo e o lilás são as cores da intuição. Eles estão conectados com a espiritualidade, a inspiração e a purificação mental. É ideal para quem busca respostas no ano que segue e desejam esvaziar a mente para descobrir qual é o melhor caminho a seguir.

Créditos: reprodução

Prata

A cor prata simboliza inovação e tudo que é moderno. Se você quer dar uma reviravolta na sua vida nesse ano e começar com tudo novo, aposte na roupa ou acessórios nesta cor.

Créditos: reprodução

Significado das cores de calcinhas no Réveillon

Créditos: reprodução

Mais galerias

Comportamento

Gatinhos que destruíram a decoração de Natal

Comportamento

Conheça Anuko, o husky que odeia o Natal

Comportamento

Gifs mais populares de 2017

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL