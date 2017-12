REVEILLON BE HAPPY 2018 – 31/12/2017 no Cenárium Rural com Dois ambientes.

Adquira seu convite Área Vip ou Área de Mesas.

O evento todo será Open Bar e Open Food.

ATRAÇÕES:

# PALCO PRINCIPAL

– RECEPÇÃO COM SOM AMBIENTE- DJ KARINE BUENO

– SHOW SERTANEJO SANDER E FELLIPE

– BATERIA SHOW MESTRE MUNIR

– ATRAÇÃO PRINCIPAL – BANDA BIS

– CONVIDADO ESPECIAL – DJ LEANDRO BECKER – THE WEEK – SP

# ESPAÇO LOUNGE

– DJ RODRIGO WAZ

– DJ VAGNER SAVION

– DJ CHARLES PITTER

– DJ REMICIO NOGIS

– DJ PATRIKE NORO

Confira a programação completa em nosso site www.reveilloncuiaba.com.br.

Convites Casa de Festas, em nosso site e com nossos Promoters Oficiais.

Informações Be Happy 2018

Área Vip open bar e open Food. Acesso total da pista principal, espaço Lounge e espaço kids.

Na área vip termos varias mesas bistrô sem exclusividade, os convidados vão chegando e podem usar as que estiverem disponíveis.

Área de mesas mesas numeras exclusiva vendidas com lugares 10 lugares.

open bar e open Food. Acesso a área de mesas, Acesso total da pista principal, espaço Lounge e espaço kids.

Também teremos convites individuais de mesa (em mesas de 10 lugares) e neste caso o convidado acessa a área de mesas e fica a vontade para se sentar em qualquer mesa que não tenha número marcado.

Mesas com 10 lugares R$ 2500

Individual de mesa: R$ 250