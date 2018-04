Retiro para mulheres na Jamaica faz tratamento com cogumelos mágicos

O MycoMeditations oferece três “viagens” sob efeito de cogumelos em uma praia na Jamaica

Um retiro espiritual especial para mulheres na Jamaica usa cogumelos mágicos para ajudar as pacientes a se conectarem. O processo de tratamento oferecido pela MycoMeditations é indicado para mulheres que sofram depressão, ansiedade ou passaram por algum trauma. O retiro funciona na praia Treasure, uma área menos turística da ilha. As informações são do Independent.

Ao longo de uma semana, as mulheres passam por três “viagens” sob efeito dos cogumelos, com duração de quatro a seis horas. Uma equipe de especialistas nos efeitos psicodélicos acompanha a experiência. Os cogumelos são cultivados perto do retiro, passam por processo de secagem, são triturados e encapsulados.

Entre as “viagens”, as visitantes passam por relaxamento e integração.

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

MDBD (semelhante ao MDMA)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

GHB (Ácido Gama hidroxibutírico)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Codeína

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Maconha

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Álcool

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Óxido Nitroso (gás do riso)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Cocaína

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Psilocibina (cogumelos alucinógenos)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Miprocina

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Poppers (semelhante ao lança perfume)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

DMT (droga do espírito, presente no chá de Ayahuasca)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Éter

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

25i

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Metoxetamina

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

MDMA

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Anfetamina

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Mescalina

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

Ketamina

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

LSD

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como diferentes drogas agem no sistema nervoso

E a melhor de todas: Amor

Créditos: Reprodução/Bored Panda

