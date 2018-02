Ressaca piora com a idade? Pesquisadora tem a resposta

Beber água nos intervalos entre um copo de bebida alcoólica e outro ajuda a amenizar a ressaca no dia seguinte

“Parece que minha ressaca hoje em dia é muito pior do que há alguns anos. Qualquer bebida que eu consuma, mesmo que em pequena quantidade, sinto os efeitos no dia seguinte”. A pergunta foi feita à psicóloga clínica Lara Ray, da Universidade da Califórnia. E ela respondeu: “não”. O que acontece, segundo a especialista, é que as pessoas reduzem o consumo de algo conforme envelhecem e, portanto, tornam-se menos resistentes aos efeitos do álcool.

Lara é pesquisadora em consumo de álcool e afirmou ao jornal New York Times que a rotina de uma pessoa de 40 anos é diferente da de um jovem estudante, e isso deve ser levado em conta na hora de avaliar a intensidade da ressaca. “Se você passa cinco anos sem beber, os motivos para a ressaca estão mais ligados a esse período do que à idade em si”, disse ela.

O envelhecimento causa também a perda de massa muscular, que é substituída por gordura. A intoxicação em um corpo com mais gordura do que massa muscular é mais intensa. A sugestão da psicóloga, para quem quer evitar a ressaca, é ingerir bebidas alcoólicas de forma dosada e em ritmo desacelerado. Beber água para “diluir” a quantidade de álcool também ajuda, segundo ela.

Fonte: Vírgula UOL