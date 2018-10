Resort de luxo investe em Noronha para verão 2019

Fernando de Noronha (545 km de Recife, em Pernambuco) foi o local escolhido para receber o mais novo empreendimento da Nannai.

Com foco no verão 2019, a pousada-boutique tem projeto assinado pelos arquitetos Humberto Zirpoli e Analice Zirpoli e paisagismo do escritório Luiz Vieira Arquitetura de Paisagem.

A pousada chega com o mesmo DNA de Muro Alto, próximo a Porto de Galinhas, também em Pernambuco, escolhido como “hotel mais romântico” pelo Guia Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2018.

Na ilha, a Nannai Noronha aporta como uma opção de hospedagem em meio a um oásis, cercado de belas praias e paisagens naturais.

Veja nossa galeria de destinos mais desejados de 2018:

Destinos mais desejados de 2018 – África do Sul

Brincar com pinguins na Cidade do Cabo, surfar no Oceano Pacífico em Durban ou procurar pelos Cinco Grandes em um safári. A cada ano, mais e mais pessoas se aventuram em uma viagem por essa nação tão complexa e linda. Reservas pelo país tiveram um aumento de 50% só no ano passado

Créditos: Pexels

Camboja

Os templos de Angkor Wat continuam a atrair pessoas de todo o mundo para se maravilhar com todo seu esplendor. Mas isso não significa que você deve perder o mundo moderno, e o Aeon Mall é o lugar perfeito para uma terapia de compras intensiva

Créditos: Reprodução

Colômbia

Se jogue na vida noturna de Bogotá em uma viagem pela Colômbia, e descubra por que a cidade já foi nomeada como a Cidade da Música pela UNESCO

Créditos: Reprodução

Croácia

Passe o verão europeu curtindo as praias da Costa da Dalmácia ou faça reencenações das suas cenas preferidas de Game of Thrones sem a menor vergonha. A escolha é sua!

Créditos: Divulgação

Escócia

Com suas paisagens deslumbrantes, a Escócia aparece entre os Top 18 Destinos e é o lugar mais popular para moradores do Reino Unido em busca de férias perto de casa

Créditos: Divulgação

Espanha

Mantendo seu lugar como o destino mais visitado do mundo pelo segundo ano, a Espanha tem a combinação perfeita de pequenos vilarejos tranquilos e capitais animadíssimas

Créditos: Pexels

Estados Unidos

Subindo da quinta para a quarta posição entre os destinos mais procurados, os Estados Unidos continuam um destino popular para viajantes de todo o mundo. Visitar a cidade que nunca dorme ou passar a noite sob as estrelas em uma viagem ao Grand Canyon são só algumas das incontáveis opções

Créditos: Pexels

Filipinas

Mergulhe na movimentada cidade de Manila antes de esquecer do resto do mundo na ilha de Borocay

Créditos: Pexels

Guatemala

Outro tesouro escondido da América Central, que provavelmente vai ser descoberto em breve, com uma rica mistura de antigas ruínas Maia, história da Espanha colonial e arranha-céus moderno

Créditos: Reprodução

Islândia

Lar da Lagoa Azul, de gêiseres e da Bjork, esta pequena nação insular ainda é relativamente desconhecida da massa de viajantes

Créditos: Divulgação

Israel

2017 viu as pessoas se encontrarem em Israel, com aumento de 60% nas reservas desse país que combina perfeitamente o antigo e o moderno

Créditos: Pexels

México

A Cidade do México se espalha e cresce diante dos olhos, um lugar onde você tem museus, galerias e arquitetura de classe mundial encontrando a História Antiga

Créditos: Divulgação

Nepal

No topo do mundo, planícies férteis se aninham entre os gigantes do Himalaia. Após o devastador terremoto de 2015, a fronteira entre o Nepal e o Tibete está mais uma vez aberta aos viajantes

Créditos: Pexels

Nicarágua

O país da América Central tem praias deslumbrantes em dois oceanos e selva intocada no interior. As reservas para esse paraíso cresceram 87% no último ano, então parece que o segredo se espalhou entre os viajantes em busca de algo novo

Créditos: Reprodução

Portugal

Lisboa é o lar dos hostels, e sua mistura única de vida noturna animada, paixão e amor pela vida leva as pessoas a se sentirem em casa, mesmo que nunca tenham estado por lá antes. Esteja avisado que a vida noturna começa tarde, então se prepare para ver o sol nascer e aproveitar as siestas no meio da tarde.

Créditos: Pexels

Sri Lanka

Uma nação insular que abriga uma grande variedade de culturas, idiomas e pessoas, e ainda é relativamente desconhecida para muitos que viajam pelo Sudeste Asiático

Créditos: Reprodução

Tailândia

A primeira escala das viagens em busca de descoberta pessoal pelo Sudeste Asiático, a Tailândia aparece em terceiro lugar entre as reservas globais que ficam cada vez mais populares a cada ano

Créditos: Pexels

Vietnã

O Vietnã é um favorito definitivo entre os viajantes – para ter um gostinho do coração do vibrante país, reserve sua passagem de acordo com algum dos muitos festivais lunares

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL