Resolução da prefeitura do Rio cria feira especial em praça da Vila Kennedy

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio de Janeiro (SMDEI) publicou hoje (14) uma resolução criando a Feira Especial na Praça Miami, na Vila Kennedy, zona oeste da cidade. De acordo com a prefeitura, serão construídos novos quiosques para os comerciantes que tiveram suas barracas removidas em operação na semana passada.

Uma unidade modelo será inicialmente instalada no local para que os empreendedores possam ver como será a utilização do espaço. A prefeitura afirma que os novos quiosques serão módulos padronizados, que garantirão a organização do espaço público. Ainda serão definidos os horários de funcionamento da feira e a relação dos produtos que poderão ser comercializados. Além disso, será desenvolvido um novo projeto urbanístico para a praça, que incluirá a instalação de mesas, cadeiras, academia da terceira idade e área de lazer para a população.

A remoção dos quiosques repercutiu negativamente entre os comerciantes e moradores, que protestaram durante os trabalhos. A ação se deu na sexta-feira (9), em um momento em que as Forças Armadas desenvolviam ações rotineiras na Vila Kennedy, que fica às margens da Avenida Brasil. O crime organizado instalado na comunidade vem sendo um dos primeiros alvos das ações da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.

Segundo a prefeitura, os agentes conduziram uma operação de ordenamento urbano que identificou 52 construções fixas irregulares, ocupando quase todo o espaço livre da praça e desrespeitando a Lei Orgânica do Município. Os comerciantes reclamaram que a derrubada dos quiosques foi feita sem qualquer aviso prévio e muitos não conseguiram recolher seus produtos.

No mesmo dia, o prefeito Marcelo Crivella condenou os excessos dos agentes e afirmou que os funcionários envolvidos seriam afastados. No dia seguinte, ele também prometeu a abertura de uma linha de crédito para os 47 comerciantes afetados que foram cadastrados.

O decreto do Programa Rio Empreendedor, que estabelece o microcrédito, foi assinado ontem (13) por Crivella. Inicialmente implementado na Vila Kennedy, ele poderá ser expandido para outras comunidades. O programa também prevê a realização de cursos de qualificação profissional.

